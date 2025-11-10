Удължиха ареста на музикантката, пяла забранени песни срещу властта в Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските власти днес удължиха задържането на улична музикантка в Санкт Петербург за изпълнение на протестни песни, насочени срещу президента Владимир Путин, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Певицата Диана Логинова от групата „Стоптайм" трябваше да бъде освободена тази сутрин, след като излежа две присъди в затвора. Тя обаче беше незабавно арестувана отново, съобщи правозащитният сайт „О Ви Ди Инфо".

Китаристът на „Стоптайм" също беше повторно арестуван, а само барабанистът на групата бе освободен.

Изпълнение в центъра на Санкт Петербург в средата на октомври включваше песен на живеещата в изгнание руска рапърка Монеточка. В текста се изразява надежда балетът „Лебедово езеро" скоро да бъде излъчен по телевизията" – намек за евентуално падане от власт и смърт на Путин.

Традиционно по съветско време телевизията излъчваше части от този балет, преди да обяви смъртта на държавния глава и така балетът се превърна в нарицателно за правителствени сътресения.

Видео от вечерния концерт през октомври показва десетки млади хора да пеят ентусиазирано заедно с изпълнителите.

Музикантите бяха арестувани, а Логинова получи две присъди „лишаване от свобода" за нарушаване на правото на събиране и глоба от 30 000 рубли (около 370 долара) за предполагаемо оклеветяване на руската армия.

Последователните арести са популярна тактика в руската съдебна система за справяне с опозиционни фигури.

Въпреки това аплодисментите при появата на Логинова бяха възприети като знак, че много млади руснаци са изморени от дългото управление на Путин и войната в Украйна.

Според ДПА откакто Кремъл нареди пълномащабната инвазия Украйна през 2022 г., руската съдебна система преследва и наказва сурово всички вътрешни критици.