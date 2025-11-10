ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оранжев код за проливни дъждове в 5 области утре

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21687274 www.24chasa.bg

Кола се взриви до Червената крепост в Делхи, има загинали и ранени (Видео)

1920
Кола се взриви до Червената крепост в Делхи, има загинали и ранени Кадър: Ютуб/India Today

Паркирана кола се взриви до Червената крепост в индийската столица Делхи, предаде ПТИ, като се позова на представител на властите.

На излъчени от местните медии кадри се вижда как пламъци и дим са обхванали повече от един автомобил на натоварена улица, намираща се близо до метростанция в старата част на Делхи, предаде Ройтерс. 

Пожарни автомобили и полицейски екип са пристигнали мястото, съобщи телевизионният канал Ен Ди Ти Ви, цитиран от БТА. 

Според India Today загиналите са най-малко 8, а 24 души са пострадали. Експлозията е станала в натоварен час, когато в района е имало много хора. Ранените са откарани в болница. 

На споделени в социалните мрежи видеоклипове се вижда мащаба на експлозията, която е изпочупила прозорците наоколо. Очевидци казват, че около мястото на експлозията са били разпръснати части от тела.

Все още не е ясна причината за експлозията и полицията е започнала разследване, каза говорителят на местната полиция Санджай Тиаги. 

Червената крепост, известна в Индия като Лал Кила, е построена през 17. век. Тя се намира се в старата част на града и се посещава от туристи през цялата година.

Кола се взриви до Червената крепост в Делхи, има загинали и ранени Кадър: Ютуб/India Today

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)