Кола се взриви до Червената крепост в Делхи, има загинали и ранени (Видео)

Паркирана кола се взриви до Червената крепост в индийската столица Делхи, предаде ПТИ, като се позова на представител на властите.
На излъчени от местните медии кадри се вижда как пламъци и дим са обхванали повече от един автомобил на натоварена улица, намираща се близо до метростанция в старата част на Делхи, предаде Ройтерс.
Пожарни автомобили и полицейски екип са пристигнали мястото, съобщи телевизионният канал Ен Ди Ти Ви, цитиран от БТА.
Според India Today загиналите са най-малко 8, а 24 души са пострадали. Експлозията е станала в натоварен час, когато в района е имало много хора. Ранените са откарани в болница.
На споделени в социалните мрежи видеоклипове се вижда мащаба на експлозията, която е изпочупила прозорците наоколо. Очевидци казват, че около мястото на експлозията са били разпръснати части от тела.
Все още не е ясна причината за експлозията и полицията е започнала разследване, каза говорителят на местната полиция Санджай Тиаги.
Червената крепост, известна в Индия като Лал Кила, е построена през 17. век. Тя се намира се в старата част на града и се посещава от туристи през цялата година.
🇮🇳 Delhi put on high alert after 8 killed in car explosion near Red Fort— INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) November 10, 2025
Eight people were killed and several others injured in an explosion in a car, whose nature was not immediately ascertained, near the iconic Red Fort in the national capital, officials said.
The incident… pic.twitter.com/LcC76WM4EE
"This morning, police intercepted a major terror plot by seizing 300 kg of ammonium nitrate, which was allegedly intended for a bomb terror attack targeting the Delhi Red Fort." #redfort https://t.co/t3WFkCGr5d— Dheeraj (@Dheeraj43327620) November 10, 2025