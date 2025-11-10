Тръмп ще съди Би Би Си за 1 млрд. долара, ако не му се извинят

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да подведе Би Би Си под отговорност за "неверни, клеветнически, унизителни и подстрекателски изявления", като дава на британската телевизия краен срок до петък да поправи положението или да се изправи пред съдебен иск за 1 милиард долара.

Би Би Си е обект на критики заради документалния си филм Panorama. Той е относно речта на Тръмп от 6 януари 2021 г., която той произнесе преди атаката срещу Капитолия. Критиците смятат, че документалният филм е бил изключително подвеждащ, защото в него е пропуснато призоваването на Тръмп към поддръжниците му да протестират мирно. Генералният директор на Би Би Си Тим Дейви и шефката на Би Би Си News and Current Affairs Дебора Търнес подадоха оставка в последните дни на фона на разрастващите се спорове.

Сега Тръмп се задейства и неговият адвокат изпрати остра закана за завеждане на граждански иск в неделя до председателя на Би Би Си Самир Шах и главния юрисконсулт Сара Джоунс.

В писмото, което е цитирано от Fox News Digital, се изисква „лъжливите, клеветнически, унизителни и подстрекателски изявления" за Тръмп да бъдат незабавно оттеглени.

"Неспазването на това изискване ще остави на президента Тръмп единствения избор да упражни всички законови права и средства за защита, за да възстанови щетите от огромните финансови загуби и увреждане на репутацията, които Би Би Си му е причинила, като всички права и средства за защита са изрично запазени от президента на САЩ. В документалния филм на Panorama, озаглавен „Тръмп: Втори шанс" (Trump: A Second Chance), който беше излъчен за първи път на 28 октомври 2024 г., седмица преди президентските избори в САЩ през 2024 г., Би Би Си умишлено се опитва да заблуди напълно зрителите си, като съедини три отделни части от речта на президента Тръмп пред неговите поддръжници. Документалният филм показва президента Тръмп, който казва на поддръжниците си: „Ще отидем до Капитолия, аз ще бъда там с вас и ще се борим. Ще се борим с всички сили и ако не се борите с всички сили, няма да имате повече страна", пише в писмото.

То е подписано от адвоката на Тръмп Алехандро Брито. В него се обяснява, че Би Би Си е изрязала и думите на Тръмп: „Знам, че всички тук скоро ще се отправите към Капитолия, за да изразите мирно и патриотично своето мнение".

Брито обвинява британската телевизия в клевета съгласно законите на щата Флорида.

„Поради скандалния си характер, измислените изявления, излъчени от Би Би Си, бяха широко разпространени в различни дигитални медии, достигайки до десетки милиони хора по целия свят. В резултат на това Би Би Си е причинила на президента Тръмп огромни финансови загуби и ущърб на репутацията. Следователно Би Би Си няма никаква основателна защита срещу огромния ущърб на репутацията и финансовите загуби, които е причинила на президента Тръмп", пише Брито от името на Тръмп..

Правният екип на Тръмп счита, че „безразсъдното пренебрегване на истината от страна на Би Би Си подчертава действителната злонамереност зад решението да се публикува невярна информация, като се има предвид явната неистинност на твърденията".

Президентът изисква „пълно и справедливо оттегляне на документалния филм и всички други неверни, клеветнически, унизителни, подвеждащи и подстрекателски изявления за президента Тръмп по същия очевиден начин, по който са били първоначално публикувани", незабавно извинение и компенсация.

„Ще разгледаме писмото и ще отговорим директно в подходящо време", заяви говорител на Би Би Си.

Британската телевизия вече е загубила двама ключови мениджъри заради тази сага и изглежда, че проблемите ѝ само ще се влошават. В писмото правният екип на Тръмп инструктира Би Би Си да не унищожава никакви документи или данни, които биха били от значение в евентуален съдебен процес.

„Ако Би Би Си не се съобрази с горното до 14 ноември 2025 г., 17:00 ч. EST, президентът Тръмп няма да има друга алтернатива, освен да упражни своите законни и справедливи права, които са изрично запазени и не се отказват, включително чрез завеждане на съдебно дело за не по-малко от 1 000 000 000 (един милиард долара) обезщетение за нанесени щети. Би Би Си е предупредена", се заключава в писмото.

Натискът срещу генералния директор на Би Би Си Тим Дейви се засили, след като вестник The Telegraph публикува откъси от досие на информатор, съставено от Майкъл Прескот, комуникационен съветник, нает от Би Би Си, за да преразгледа редакционните стандарти на медията. Документите критикуваха някои аспекти от отразяването на Би Би Си, включително редакцията на Тръмп, репортажите по въпроси, свързани с транссексуалните хора, и предполагаемата антиизраелска пристрастност в арабската служба на Би Би Си.

Когато Търнес подаде оставка, тя заяви, че споровете около документалния филм за Тръмп „са достигнали етап, в който нанасят щети на Би Би Си, институция, която обичам. Като главен изпълнителен директор на Би Би Си News and Current Affairs, отговорността е моя", добави тя.

Преди да заплаши с правни действия, Тръмп реагира на оставката на ръководителите в публикация в Truth Social в неделя.

„Върховите хора в Би Би Си, включително ТИМ ДЕЙВИ, шефът, всички напускат или са уволнени, защото бяха хванати да „подправят" моята много добра (ПЕРФЕКТНА!) реч от 6 януари". Благодаря на The Telegraph, че разкри тези корумпирани "журналисти". Това са много нечестни хора, които се опитаха да повлияят на изборите за президент. В допълнение към всичко останало, те са от чужда страна, която мнозина считат за наш най-голям съюзник. Какво ужасно нещо за демокрацията!, написа президентът.

Говорител на правния екип на президента Тръмп предостави следното изявление на Fox News Digital: "Би Би Си оклевети президента Тръмп, като умишлено и измамно редактира документалния си филм, за да се опита да се намеси в президентските избори. Президентът Тръмп ще продължи да търси отговорност от онези, които разпространяват лъжи, измами и фалшиви новини."

Прессекретарят на Тръмп Керълайн Ливит, по-рано описа Би Би Си като "100% фалшиви новини" и „пропагандна машина" в интервю, след като се появиха обвинения за пристрастност на телевизионния оператор.

В интервю за The Telegraph тя каза: „Този умишлено нечестен, селективно редактиран клип на Би Би Си е още едно доказателство, че те са напълно, 100% фалшиви новини, които вече не заслужават да се показват на телевизионните екрани на великите хора на Обединеното кралство."