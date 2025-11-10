Над 1000 отменени полети в САЩ

Авиокомпании днес отмениха повече 1000 полета в САЩ, тъй като съкращенията на полети от страна на правителството и отсъствията на служители по контрола на въздушния трафик продължават да причиняват хаос в авиацията за четвърти пореден ден, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По информация на сайта за проследяване на полети FlightAware повече от 1550 полета са били отменени и 1200 са били забавени днес, след като вчера бяха отменени 2950 полета и близо 10 800 бяха забавени в най-лошия ден за прекъсвания на полети от началото на частичното спиране на работата на правителството на 1 октомври.