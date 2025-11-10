Под натиск ЕК променя бюджета на ЕС (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фон дер Лайен притеснена от съпротива от членове на ЕП за финансовата рамка 2028-2034 г.

Разногласия за европарите за селско стопанство и региони между ЕК и евродепутатите принудили комисията да предложи няколко ключови промени в бъдещия бюджет 2028-2034 г., разкри “Политико”.

Документ твърди, че изпълнителният орган на блока под ръководството на Урсула фон дер Лайен е решил да направи компромиси по “чувствителни теми”.

Основна причина за това е потенциалната заплаха, че мнозинството от евродепутати може да отхвърли плана за бюджета, който

трябва да разпредели 1,8 трилиона евро

за финансирането на съюза от 2028 г. до средата на следващото десетилетие.

Предложенията дошли часове преди важна онлайн среща в понеделник между Фон дер Лайен, шефката на ЕП Роберта Мецола и датската премиерка Мете Фредериксен, чиято страна председателства Съвета на ЕС.

Дискусията е опит да се постигне компромис предвид все по-напрегнатите отношения между парламента и комисията, а новият бюджет трябва да бъде одобрен от евродепутатите, преди да влезе в сила през 2028 г.

Поначало е доста необичайно ЕК да прави промени в собствения си проект за бюджета, но в случая има натиск от четири политически семейства в Брюксел.

Става дума за ЕНП, “Социалистите и демократите” (S&D), “Обнови Европа” и “Зелените”, които през октомври изпратиха списък с промени, които искат да се въведат в проектобюджета.

В центъра на спора е планът на комисията да

обедини селскостопанските и регионалните субсидии

в национални програми на обща стойност 865 млрд. евро.

Още с обявяването си предложението вбеси фермери и регионални лидери, които се опасяват, че сливането на ресурси ще доведе до неравно третиране на получателите и ще предостави на националните власти твърде голям контрол върху ресурсите.

В отговор Фон дер Лайен предложи да засили надзора на евродепутатите върху приоритетите за разходи, както и въвеждане на т.нар. цел за селските райони, която да гарантира, че 10% от парите ще се насочат към регионите на ЕС.

Това е в допълнение към 300 млрд. евро директно финансиране за земеделските стопани, които бяха част от първото предложение от юли.

“Това е стъпка в правилната посока, но не е пробив”, смята депутат от ЕП, запазил анонимност.

Подобно на самите земеделци, членовете на ЕП също смятат, че могат да бъдат изключени от процеса на вземане на решенията за сметка на националните правителства.