Саркози изкара само 20 дни в затвора, не може да напуска Франция (Обзор)

Бившият френски президент определи престоя в “Ла Санте” като “мъчителен”

20 дни изкара бившият френски президент Никола Саркози в парижкия затвор “Ла Санте”, преди да бъде освободен. Във вторник апелативният съд на Франция реши да уважи молбата на защитата му да изчака извън решетките процеса по обжалване на 5-годишната му присъда за незаконно финансиране на предизборната му кампания от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

"В момента, в който си възвърнах свободата и семейството, искам да кажа на всички, които ми писаха, подкрепиха ме и ме защитиха, колко съм им благодарен. Хилядите ви свидетелства ме развълнуваха и ми дадоха сили да издържа на това изпитание.

Правото беше приложено. Сега ще се подготвя за апелативния процес. Цялата ми енергия е насочена към единствената цел – да докажа невинността си. Истината ще триумфира. Животът ни учи, че това е очевидно.

Краят на историята тепърва предстои да бъде написан", написа бившият президент в "Екс" след освобождаването му.

Магистратите мотивираха решението си с това, че няма риск бившият президент да укрие доказателства или да повлияе на следствения процес. Въпреки това той ще е подложен на строги ограничения до окончателното произнасяне на наказанието му. Сред тях са забрана за напускане на страната и

контакт с други обвиняеми по либийското дело

По-интересното е, че на Саркози му е наложено и ограничение на разговорите с представители на министерството на правосъдието. Предполага се, че това решение е свързано с факта, че той беше посетен в “Ла Санте” от настоящия правосъден министър Жералд Дарманен.

“Никога не съм имал намерение да поискам от Кадафи каквато и да е финансова помощ. Никога няма да призная нещо, което не съм направил. Никога не съм си представял, че на 70-годишна възраст ще се озова в затвора. Това е изпитание. Признавам, че е трудно, много трудно. То оставя следа във всеки затворник, защото е мъчително”, каза Саркози на съдиите чрез конферентна връзка от затвора, преди те да обявят решението си.

Бившият президент бе осъден на 5 г. затвор в края на септември. Според властите той е опитвал да търси финансиране на предизборната си кампания през 2005 г. от Муамар Кадафи. Случаят е безпрецедентен, тъй като за първи път в историята на страната държавен глава, макар и бивш, бива осъден за заговор с вражески режим. Зад решетките той влезе на 21 октомври.

Последва мащабна кампания за освобождаването му,

в която се включи и България. Президентите Румен Радев, Георги Първанов и Петър Стоянов се застъпиха за французина заради активните му усилия по спасяването на осъдените на смърт български медици в Либия.

Радев заяви: “Той е в затвора и се нуждае от нашата подкрепа и съпричастност, с които да изразим истинската си благодарност”.

Дни по-рано и неговите предшественици също поискаха свобода за Саркози.

“Това лято отбелязахме 18 години от спасяването на българските медици и си спомняме с благодарност за това, което френският президент Никола Саркози направи, особено в този тежък за него момент. Готови сме да протегнем ръка за помощ към него”, каза пред “24 часа” Петър Стоянов, президент на България между 1997 и 2002 г.

Неговият наследник на поста и държавен глава в периода между 2002 и 2012 г. Георги Първанов също изрази готовност да помогне, като подпише нарочно писмо или петиция в защита на бившия френски лидер, когото той награди за приноса му към българската кауза с орден “Стара планина”.

Към тях се присъедини и бившата му жена - Сесилия, която върна в България с френския правителствен самолет нашите сънародници през 2007 г.

“Не разбирам защо в момента е в затвора. Всеки е шокиран заради тази демокрация във Франция. Правосъдието трябва да бъде правилно, а не да е насочено като отмъщение към някого. Бившият ми съпруг трябва да бъде освободен бързо”, призова тя.

Адвокатът на обвиняемия Кристоф Ингрейн коментира, че решението на апелативния съд е само началото, следващата стъпка ще бъде подготовката за окончателното обжалване на наказанието.