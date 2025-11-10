Нетаняху се срещна с US посредници да обсъдят втория етап от споразумението зa Газа

Американски посредници се срещнаха с израелския премиер Бенямин Нетаняху, за да обсъдят втория етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа и въпроса с остатъците от бойците на "Хамас", окопали се в тунели в контролирания от израелските сили район на Рафах в Газа, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
Срещата между зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, и израелския премиер Бенямин Нетаняху се състоя месец след като Вашингтон и няколко държави от региона успяха да убедят Израел и "Хамас" да сключат примирие след две години опустошителна война.
Въпреки това напредъкът по мирния план от 20 точки на Тръмп ще изисква не само двете страни да се договорят по въпроси, проваляли предишни усилия за мир, но и да намерят решение на текущата безизходица около блокираните бойци на "Хамас".
Предполага се, че в тунелите под Рафах има около 200 въоръжени членове на палестинското движение; "Хамас" настоява да им бъде позволено да си тръгнат, но Израел е против.
Според говорител на израелското правителство Нетаняху и Къшнър са обсъдили разоръжаването на "Хамас", демилитаризацията на ивицата Газа и гаранции, че групировката никога повече няма да управлява ивицата. Това са теми, по които трябва да бъде постигнат консенсус в следващия етап на преговорите за крехкото примирие.
Говорителят на израелското правителство посочи, че всяко решение за бойците в тунелите ще бъде взето в тясно сътрудничество с администрацията на Тръмп. Той предупреди, че всяка от възможните стъпки може да предизвика сериозна съпротива както от страна на "Хамас", така и на Израел. Освен това разполагането на международни сили вероятно ще изисква мандат от ООН, за да могат държавите да поемат риска и да изпратят свои войски на терен.