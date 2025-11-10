ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оранжев код за проливни дъждове в 5 области утре

Нетаняху се срещна с US посредници да обсъдят втория етап от споразумението зa Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Американски посредници се срещнаха с израелския премиер Бенямин Нетаняху, за да обсъдят втория етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа и въпроса с остатъците от бойците на "Хамас", окопали се в тунели в контролирания от израелските сили район на Рафах в Газа, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. 

Срещата между зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, и израелския премиер Бенямин Нетаняху се състоя месец след като Вашингтон и няколко държави от региона успяха да убедят Израел и "Хамас" да сключат примирие след две години опустошителна война. 

Джаред Къшнър СНИМКА: Ройтерс
Въпреки това напредъкът по мирния план от 20 точки на Тръмп ще изисква не само двете страни да се договорят по въпроси, проваляли предишни усилия за мир, но и да намерят решение на текущата безизходица около блокираните бойци на "Хамас".

Предполага се, че в тунелите под Рафах има около 200 въоръжени членове на палестинското движение; "Хамас" настоява да им бъде позволено да си тръгнат, но Израел е против.

Според говорител на израелското правителство Нетаняху и Къшнър са обсъдили разоръжаването на "Хамас", демилитаризацията на ивицата Газа и гаранции, че групировката никога повече няма да управлява ивицата. Това са теми, по които трябва да бъде постигнат консенсус в следващия етап на преговорите за крехкото примирие.

Говорителят на израелското правителство посочи, че всяко решение за бойците в тунелите ще бъде взето в тясно сътрудничество с администрацията на Тръмп. Той предупреди, че всяка от възможните стъпки може да предизвика сериозна съпротива както от страна на "Хамас", така и на Израел. Освен това разполагането на международни сили вероятно ще изисква мандат от ООН, за да могат държавите да поемат риска и да изпратят свои войски на терен.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu
