Джей Ди Ванс отмени посещението си в Кения

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е отменил посещението си в Кения, планирано за края на този месец, след като очакваното му пътуване до срещата на Г-20 в Южна Африка беше отменено от президента Доналд Тръмп, съобщи правителството на страната в Източна Африка, цитирано от Ройтерс и БТА.

По план Ванс трябваше да посети Кения, един от най-близките съюзници на Вашингтон в Африка, след като участва в срещата на Г-20 в Южна Африка на 22 и 23 ноември. В петък обаче Тръмп заяви, че нито един американски официален представител няма да присъства на срещата Г-20, обвинявайки властите в Южна Африка в нарушения на човешките права на бялото африканерско малцинство. Южна Африка многократно е отхвърляла тези твърдения.

В резултат на решението на Тръмп Кения е била информирана, че посещението на Ванс там също е отменено, съобщи в изявление външното министерство на страната.

Кения заяви, че иска да сключи търговско споразумение със САЩ до края на тази година. Отменянето на посещението на Ванс "няма да засегне силните и трайни връзки между нашите две страни", се посочва в изявление от Найроби.

Бившият американски президент Джо Байдън определи Кения като основен съюзник на САЩ извън НАТО през 2024 г., но през последните месеци американски конгресмени отправиха критики към кенийските власти за стъпките им към по-тесни отношения с Китай, припомня Ройтерс.