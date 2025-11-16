Как може да се пътува хитро и евтино

EIT Urban Mobility дава по 40 000 евро на предприемачи с идеи, в които да инвестира

“Мобилни решения. Иновации, готови за пазара”. Така европейската инициатива EIT Urban Mobility, която подкрепя иновациите за подобряване на градската мобилност, е озаглавила каталог с готови за прилагане решения, който има вече някоко издания. Европейският институт по иновации и технологии (EIT) - най-голямата група, която работи за иновации в придвижването, свързва публични и частни играчи и им дава достъп до таланти и финансиране.

От създаването си през 2019 г. насам организацията е подбрала и финансирала с близо 20 млн. евро около 250 проекта, които могат да направят въздуха по-чист, придвижването – по-безопасно, пространството – по-приятно, а хората - по-доволни. Повече от 60 вече са превърнати в готови продукти и имат своите клиенти. Други над 100 са в процес на установяване на пазара. Най-интересните от тях периодично се представят всяка година на световния конгрес Smart City Expo, който се провежда през ноември в Барселона от 2011 г. насам.

Част от идеите EIT Urban Mobility финансира чрез своята програма RAPTOR - Rapid Applications for Transport. Одобрените умни решения за устойчива мобилност получават по 40 000 евро. Решенията се тестват в реални европейски градове в продължение на 6 месеца.

“Инвестираме в стартиращи фирми и бизнеси, които ще имат положително социално и екологично въздействие. 29% от нашите стартиращи фирми са ръководени от жени”, обяснява Траян Урбан, шеф на ЕIT Urban Mobility за Източна Европа.

Проблемите, за които се търси изход, са всякакви – как повече хора да използват градски транспорт, как да се подобри безопасността на движение, как да се намалят замърсяването и шумът, как да се подобри градската логистика и да се оптимизира общественият транспорт.

225 стартъпа, малки и средни предприятия са кандидатствали за програмата RAPTOR през 2022 г. когато е създадена. Избрани са 19 пилотни проекта за 12 града в 11 страни. Местата варират от малки крайбрежни градчета до големи и пренаселени градове. До 2025 г. програмата е подкрепила 43 проекта в 36 града и 21 страни.

След края на пилотните изпитания част от стартъпите получават допълнителни инвестиции от EIT Urban Mobility, a около 70% продължават да си сътрудничат с градовете. Един от стартъпите даже е бил придобит от водеща IoT компания, годеят се от ЕIT Urban Mobility. През 2025 г. избраните проекти са 13 за решаване на проблеми в 13 държави.

Ето някои от най-интересните транспортни иновации, представени на Smart City Expo в последните години:

Обществени превозни средства събират данни за състоянието на пътя

Автономен инспектор на пътища. Така испанският стартъп ASIMOB е нарекъл своя инструмент, който може да предоставя информация за състоянието на пътя – от пътните знаци, маркировката и мантинелите до наличието на хлъзгави участъци.

Дефектите се откриват от сензори и камери, поставени на борда на обществените превозни средства. Като оборудването не само излъчва данни към отговорните за поддръжката на пътя, но и запазва доказателства за какво са били предупредени. Изкуствен интелект позволява автоматично откриване, класифициране и анализиране на пътните знаци, маркировката, състоянието на неравности или нарушения по настилката и мантинелите. Умният пътен контрольор вече се използва по магистралите край Мадрид.

Шведските електрически шосета

Електрическите коли са полезни за околната среда, но зареждането си е главоболие.

Шведският стартъп Elonroad е разработил система, която може да захранва електрически коли, микробуси, автобуси, камиони автоматично, докато са на път или са паркирани. Всичко, от което се нуждае пътят, е своеобразна релса, монтирана върху него, а превозното средство – от механизъм, фиксиран откъм дъното. Механъзма се спуска и докосва релсата веднага щом превозното средство е на пътя, и така удостоверява номера на колата и състоянието на батерията. Зареждането започва автоматично. Иноваторите вече работят с оператора на магистрали VINCI group, за да създадат електрическа мобилност от второ поколение на магистрала A10 край Париж. Планът им е да са готови през 2025 г.

Лодка, кемпер и триколка в едно

Плаващ хотел лодка, кемпер и електрическа триколка в едно – и всичко за около 100 евро на ден. Това е най-краткото описание на устойчивото, екологично и забавно превозно средство 3 в 1, създадено от латвийския стартъп BeTRITION.

Плаващата хотелска стая, която има и колела, може да побира 2-ма човека. Всеки, който иска, може да наеме транспортното чудо, стига да отиде на определено място в Латвия. Компанията вече получи 170 предплатени поръчки от цял свят и подкрепата на няколко инвеститори, които са впечатлени не само от обещанието за уникално природно преживяване, но и от заявката за придвижване и ваканция с нулеви вредни емисии. Снимките казват всичко!

Водороден локомотив сменя дизеловия

Идва краят на мръсните дизелови локомотиви! Надеждата наднича от иновация на латвийския стартъп DIGAS, който предлага минимални промени в дизеловите локомотиви. Всичко, което трябва да се направи, е съществуващите двигатели да бъдат преоборудвани със система, която позволява използването на чисто възобновяемо гориво без вредни емисии. За разлика от други водородни проекти, които изискват специално произведени водородни двигатели, при този може да се ползва предишният двигател.

През 2022 г. компанията влезе в топ 50 на европейските стартъпи, избрани сред 563 кандидати. Иноваторите от Латвия вече са сключила споразумение с ирландскиа железопътен оператор Iarnrod Eireann за преоборудване на съществуващи локомотиви. Тестовете са предвидени за 2024 и 2025 г.

Железопътните оператори трябва да са наистина доволни, защото много от тях имат стотици локомотиви в добро състояние, но с един-единствен недостатък - работят с дизелово гориво. Иновацията ще позволи те да се декарбонизират по-бързо, отколкото сме очаквали.

Съветник за скоростта намалява разхода

Италианската компания MinervaS в сътрудничество с Университета в Салерно патентова система, която изчислява оптималната скорост на превозното средство в реално време, за да минимизира разхода. TruckY се адаптира към промяната в маршрута, трафика и полезния товар. Създателите обещават намаляване на разхода с до 30%. За да се постигне това, софтуерът предлага оптимална скорост на водача, без да увеличава времето за пътуване.

Иновацията идва точно навреме, като се има предвид, че според данни от 2016 г. тежкотоварните автомобили са отговорни за 27% от емисиите въглероден двуокис и за около 5% от емисиите на парникови газове в ЕС. Понеже тези емисии са се увеличили с 25% от 1990 г. досега и се очаква да продължат да растат, през 2019 г. Европейската комисия обяви, че планира законодателни мерки за намаляване с 30% до 2030 г.

Ферибот без капитан

През месец юни 2023 година в шведската столица Стокхолм беше пуснат първият автономен ферибот, захранван с батерии. Създателите от шведския стартъп Zeabuz се надяват, че пътуването с автономни кораби от бряг до бряг – особено в островна държава като Швеция, може да съкрати дистанциите, да намали колите в градовете, което не само ще редуцира вредните емисии, но и ще допринесе към по-добро урбанистично планиране. Сега градските управи дават милиони за построяването на мостове и тунели, които да поемат градския трафик и особено този под и над водата. Ако част от този трафик се прехвърли по вода, градовете ще могат да се освободят от задръстванията и да дишат по-чист въздух.

Нещо като Booking за придвижване

Какво правите, когато търсите хотел? Влизате в Booking и сравнявате условията и цените. Нещо такова, само че за придвижване е създал датският стартъп COGO. Приложението събира на едно място информация за всички споделени скутери, велосипеди, автомобили и мотопеди, задвижвани с електричество. Можеш да се свържеш с тях, ако се намират в твоя район, и да ги споделиш. Към края на 2023 г. в приложението са качени около 250 мобилни оператора от цял свят. 84 % от запитаните потребители при проучване са казали, че биха използвали по-често споделени транспортни услуги, ако имат на едно място информация за предлагането.

Нещо подобно, но за воден транспорт е създал финландският стартъп Bout. Цифровата платформа помага на потребителите да търсят свободни места във всичко, което се движи по вода и иска да сподели своето придвижване. Указани са пристанищата и доковете, където по-малки и по-големи лодки качват и оставят пасажерите. Приложението е особено подходящо за морски и речни градове. Модифицирана версия се тества в Париж, за да се добави воден шатъл към традиционните водни таксита за олимпийските игри през 2024 г.

Втори живот за батериите

Втори живот за употребяваните батерии предлага люксембургският стартъп Circu Li-ion. Иноваторите от Circu Li-ion смятат, че над 80% от вътрешността на батериите може да бъде възстановена в края на първия им живот. Според технолозите от Люксембург обаче традиционните методи за диагностициране и рециклиране на батериите гълтат много енергия и водят до загуба на ценни материали.

За да оцени здравето на батерията, стартъпът използва изкуствен интелект и усъвършенствани електрохимични техники, които само за секунди се справят с тези предизвикателства. За да диагностицира отделните части на батерията, изкуственият интелект използва електрохимична импедансна спектроскопия за събиране на повече от 25 показателя, което позволява точна оценка. Тъкмо прецизната диагностика е от решаващо значение накъде да поемат батериите. Тези в отлично състояние могат да намерят втори живот в превозни средства. Другите, които не са в чак толкова добро състояние, могат да се ползват в системи за съхранение на възобновяема енергия. След изтичането на полезния им живот, батериите се изпращат в традиционни съоръжения за рециклиране, което гарантира, че нито един компонент не отива на боклука.

Стартъпът вече получи около 9 млн. долара, за да разшири амбициозния си проект за ъпциклирне на батерии и да изгради най-голямото хранилище в света за данни, свързани с тях.