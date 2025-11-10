ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националите започнаха подготовка с обръчи (Снимки)

Тръмп заплаши да глоби авиодиспечерите, ако не се върнат на работа

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши днес, че ще накаже с удръжки от заплатата авиационните диспечери, които не се върнат на работа и добави, че ще препоръча бонус от 10 000 долара за онези, които не са си взели отпуск по време на 41-дневното частично спиране на работата на федералното правителство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Всички авиационни диспечери трябва да се върнат на работа ВЕДНАГА!!! Всеки, който не го направи, ще бъде „глобен" със значителни удръжки", написа Тръмп в публикация в „Трут соушъл".

