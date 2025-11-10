Тръмп заплаши да глоби авиодиспечерите, ако не се върнат на работа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши днес, че ще накаже с удръжки от заплатата авиационните диспечери, които не се върнат на работа и добави, че ще препоръча бонус от 10 000 долара за онези, които не са си взели отпуск по време на 41-дневното частично спиране на работата на федералното правителство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Всички авиационни диспечери трябва да се върнат на работа ВЕДНАГА!!! Всеки, който не го направи, ще бъде „глобен" със значителни удръжки", написа Тръмп в публикация в „Трут соушъл".