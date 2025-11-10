Саркози с първи думи след затвора: Истината ще победи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Истината ще триумфира. Животът ни учи, че това е очевидно. Това заявява Никола Саркози след освобождаването си от затвора в публикация в социалната мрежа "Екс".

Ето какво пише той:

В момента, в който си възвърнах свободата и семейството, искам да кажа на всички, които ми писаха, които ме подкрепиха и ме защитиха, колко съм им благодарен. Хилядите ви свидетелства ме развълнуваха и ми дадоха сили да издържа на това изпитание.

Правото беше приложено. Сега ще се подготвя за апелативния процес. Цялата ми енергия е насочена към единствената цел – да докажа невинността си. Истината ще триумфира. Животът ни учи, че това е очевидно.

Краят на историята тепърва предстои да бъде написан.

"Да живее свободата!", написа в "Екс" синът му Луи Саркози, който е писател. Той публикува и своя детска снимка с баща си. Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m’ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve.



Le droit a été appliqué.… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 10, 2025 Vive la liberté. pic.twitter.com/hPjTPPFSKk — Louis Sarkozy (@napsarkozy) November 10, 2025

Бившият президент на Франция бе освободен след само три седмици, прекарани в парижкия затвор "Санте.

Саркози беше осъден на 5 години затвор през септември за престъпен заговор в Париж по делото, в което е обвинен за приемане на незаконно финансиране на кампания от либийския диктатор Муамар Кадафи.

Той бе признат за виновен за приемане на въпросните средства, за да осигури победата си на изборите през 2007 г.

Бившият френски президент влезе в затвора официално на 21 октомври и веднага след това подаде молба за освобождаване.

На 10 ноември прокурорът Дамян Брюне препоръча искането на Саркози да бъде уважено, но той да няма право да контактува със свидетели по така нареченото „либийско досие".

Саркози описа трите си седмици в затвора като "изтощителни и много тежки" и категорично заяви, че никога не е искал пари от Кадафи и няма да признае за нещо, което не е извършил.

Няколко часа по-късно бившият френски президент беше освободен от затвора и откаран с кортеж до дома си, където се бяха събрали неговото семейство, близки и поддръжници.