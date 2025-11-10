Арестуваха заподозрян за взрива в Делхи, който уби осмина и прати 24-ма в болница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Собственикът на лека кола, имаща отношение към взрива по-рано днес в индийската столица Делхи, е арестуван, съобщи местната телевизия Ен Ди Ти Ви, цитирана от Ройтерс и БТА.

По-рано днес паркиран автомобил се взриви близо до метростанция до Червената крепост в индийската столица Делхи, при което бяха опожарени няколко превозни средства и загинаха най-малко осем души, предаде ПТИ, като се позова на официални представители.

Двадесет и четирима души са били ранени при експлозията, избухнала в час пик, когато в района има много хора. Ранените са откарани в болница.

Споделени в социалните мрежи видеоклипове показват мащаба на експлозията, която е изпочупила прозорците наоколо. Очевидци казват, че около мястото на взрива са били разпръснати части от тела.

Все още не е ясна причината за експлозията, а полицията започна разследване, каза говорителят на местните органи на реда Санджай Тиаги, цитиран от Ройтерс.

Червената крепост, известна в Индия като Лал Кила, е построена през 17-и век. Тя се намира в старата част на града и се посещава от туристи през цялата година.

Във връзка с взрива бяха засилени до най-висока степен мерките за сигурност на международното летище в Делхи, във и около метростанциите (тъй като експлозията избухна близо до вход към метростанция) и държавните учреждения, предаде Асошиейтед прес.

Ом Пракаш Гупта, очевидец, който живее близо до местопроизшествието, каза, че си е бил у дома, когато отекнал силен взрив. "Веднага изхвърчах навън с децата и видях няколко горящи коли, навсякъде имаше части от тела", каза той пред АП.

Водач на такси, представил се като Шахрух, също сподели пред АП, че е чул силен взрив. "Излязох от колата и започнах да бягам по пътното платно заедно с други хора", каза той.

Вътрешният министър Амит Шах съобщи, че пред местни медии, че лек автомобил "Хюндай i20" е избухнал близо до светофар в района на Червената крепост. По думите му предстои да бъдат проверени записите от камерите в околността.

"Проверяват се всички възможни версии. Ще направим щателно разследване, всички възможни версии ще бъдат взети предвид", каза Шах. "Всички възможни причини ще бъдат незабавно разследвани и ще запознаем обществеността с резултатите."

Премиерът Нарендра Моди също коментира събитията в Делхи. Той направи това чрез публикация в "Екс". "Съболезнования на всички, загубили свои близки при взрива по-рано тази вечер в Делхи. Дано ранените се възстановят бързо."