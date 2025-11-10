Ливан пусна на свобода сина на Кадафи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ливанските власти освободиха днес сина на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи, предаде Асошиейтед прес, като се позова на представители на силите за сигурност и него адвокат.

Ханибал Кадафи беше освободен, след като плати гаранция в размер на 900 000 долара, с което приключи 10-годишното му задържане за предполагаемо укриване на информация за изчезнал ливански духовник, пише БТА.

Един от адвокатите му, Шарбел Милад Хури, заяви пред агенцията, че Кадафи е бил освободен днес вечерта, след уреждането на необходимите документи. Двама представители на службите за сигурност, пожелали анонимност, също потвърдиха, че Кадафи е бил освободен.

До освобождаването се стига само дни след като ливанските власти отмениха забраната му да пътува и намалиха наложената му сума за излизане под гаранция, което проправи пътя той да излезе на свобода.

Кадафи, роден през 1975 г., беше арестуван в Ливан през 2015 г., след като незаконно влезе в Ливан от Сирия, припомня ДПА.

Той беше обвинен в укриване на информация за изчезването на шиитския лидер Муса Садр в Либия през 1978 г.

Ливанското шиитско движение "Амал" смята режима на Кадафи за отговорен за изчезването на духовника, роден в Иран. Либия отрича всякаква връзка с изчезването му.

Садр – основателят на движението "Амал", което сега е съюзник на войнствената групировка Хизбула – изчезва през 1978 г. по време на официално посещение в Либия, заедно със свой помощник и журналист. В миналото имаше противоречива информация за съдбата на Садр. Някои предполагат, че дългогодишният либийски лидер Муамар Кадафи е наредил убийството му.

Случаят с Муса Садр остава един от най-спорните и все още нерешени въпроси в съвременната история на Ливан и многократно е бил причина за обтягане на отношенията с Либия.