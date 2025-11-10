Едва 18% от германците биха избрали Фридрих Мерц на изборите през 2029 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само 18% от германските избиратели биха приветствали Фридрих Мерц като бъдещ кандидат за канцлер, според резултатите от проучване, публикувано днес, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Седемдесет и три на сто от анкетираните не биха подкрепили лидера на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) да се кандидатира за изборите през 2029 г., според анкетата, направена от института „Форса" по поръчка на телевизия Ер Те Ел.

Според проучването, което е направено в началото на месеца сред 1002 анкетирани души, делът на привържениците на ХДС и нейната баварска сестринска партия Християнсоциалния съюз (ХСС), които подкрепят Мерц е 47% , а 41% се противопоставят на негова хипотетична кандидатура.

По отношение на възрастта на канцлера – 52% от анкетираните заявяват, че би било по-добре, ако бъдещият лидер на Германия е по-млад. Утре Мерц навършва 70 години.

Фридрих Мерц встъпи в длъжност през май на фона на ожесточени политически дебати и вътрешни борби по въпроси като миграцията, фискалната политика и възможното въвеждане на военна служба поради нарастващото напрежение с Русия.