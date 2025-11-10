ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Товарно камионче показва реклами, използвайки слън...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21688981 www.24chasa.bg

Едва 18% от германците биха избрали Фридрих Мерц на изборите през 2029 г.

1572
Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Само 18% от германските избиратели биха приветствали Фридрих Мерц като бъдещ кандидат за канцлер, според резултатите от проучване, публикувано днес, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Седемдесет и три на сто от анкетираните не биха подкрепили лидера на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) да се кандидатира за изборите през 2029 г., според анкетата, направена от института „Форса" по поръчка на телевизия Ер Те Ел.

Според проучването, което е направено в началото на месеца сред 1002 анкетирани души, делът на привържениците на ХДС и нейната баварска сестринска партия Християнсоциалния съюз (ХСС), които подкрепят Мерц е 47% , а 41% се противопоставят на негова хипотетична кандидатура.

По отношение на възрастта на канцлера – 52% от анкетираните заявяват, че би било по-добре, ако бъдещият лидер на Германия е по-млад. Утре Мерц навършва 70 години.

Фридрих Мерц встъпи в длъжност през май на фона на ожесточени политически дебати и вътрешни борби по въпроси като миграцията, фискалната политика и възможното въвеждане на военна служба поради нарастващото напрежение с Русия.

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)