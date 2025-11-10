ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Всички замесени в корупция ще бъдат държани отговорни

1488
Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський

Всички замесени в корупция ще бъдат държани отговорни, заяви украинският президент Володимир Зеленски, като обеща, че националната атомна електрическа компания ще бъде прочистена от корупционни схеми, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Всички, създали корупционна схема, трябва да получат ясен законов отговор. Трябва да има наказателни присъди", подчерта Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той направи това изявление в коментар за разследването на корупция в украинския енергиен сектор.

"Необходима е неизбежност на наказанието. "Енергоатом" в момента осигурява по-голямата част от електропроизводството на Украйна. Чистотата в компанията е приоритет. Също както е в енергийния сектор като цяло и във всяка индустрия", добави той.



