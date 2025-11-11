ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белгия поиска помощ от чуждестранни военни за борба с дроновете

Дрон Снимка: Twitter

В страната вече са пристигнали 20 специалисти от британските кралски ВВС

Белгия е получила помощ от чуждестранни военни, за да проследи и свали дроновете, които нарушават трафика на летища, военни бази и атомна електроцентрала, съобщава Нова телевизия.

Френски, германски и британски екипи за борба с дроновете вече са пристигнали в страната. 20 специалисти от британските кралски военновъздушни сили са инсталирали системи, които нарушават електронните сигнали, необходими на дроновете да оперират.

Правителството отпусна и средства за закупуване на специализирано оборудване.

Британските военни ще помогнат за защитата на Белгия след нахлуванията на дронове

Министърът на отбраната заяви, че има подозрение за руска намеса, но няма доказателства. Москва отрича да има общо със случаите.

Дрон Снимка: Twitter

Четете още

