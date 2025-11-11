Белгия поиска помощ от чуждестранни военни за борба с дроновете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В страната вече са пристигнали 20 специалисти от британските кралски ВВС

Белгия е получила помощ от чуждестранни военни, за да проследи и свали дроновете, които нарушават трафика на летища, военни бази и атомна електроцентрала, съобщава Нова телевизия.

Френски, германски и британски екипи за борба с дроновете вече са пристигнали в страната. 20 специалисти от британските кралски военновъздушни сили са инсталирали системи, които нарушават електронните сигнали, необходими на дроновете да оперират.

Правителството отпусна и средства за закупуване на специализирано оборудване.

Министърът на отбраната заяви, че има подозрение за руска намеса, но няма доказателства. Москва отрича да има общо със случаите.