Ердоган поиска всяко семейство в Турция да има поне четири или пет деца

Президентът Реджеп Ердоган призова турските семейства да имат повече деца и увеличи дългогодишната си цел от три на „поне четири или пет деца".

Според него намаляващата раждаемост в Турция представлява сериозна заплаха за бъдещето на нацията. По време на полета си обратно от Азербайджан Ердоган заяви, че коефициентът на раждаемост в страната, който е спаднал до 1,7 деца на жена, е равносилен на „самоубийство" за страна с амбиции за растеж, съобщи БГНЕС.

„В момента темпът на растеж на населението ни за съжаление е 1,7. Това е самоубийство. Категорично трябва да решим този въпрос", каза той, повтаряйки посланието си, че семействата трябва да имат няколко деца, за да укрепят нацията. Винаги съм казвал поне три деца. Защо не четири или пет? Трябва да ускорим това нещо. С нарастващия темп на растеж на населението, нашата страна ще напредва по-силно в бъдещето," каза президентът, който често говори за централната роля на семейството в турското общество. Той смята, че Турция има силна семейна структура, но трябва да предотврати демографския спад.

Ердоган, който по време на сватбени церемонии често призовава младоженците да имат поне три деца, от години насърчава растежа на населението като патриотичен дълг. Икономическите трудности, инфлацията и жилищната криза обаче правят все по-трудно за младите двойки да сключват брак и да създават семейства. Данните на Турския статистически институт (TurkStat) показват, че нарастващото икономическо напрежение съвпада с нарастващ брой домакинства с едно дете, спад на браковете и увеличаване на разводите.

През месец май Ердоган обяви периода между 2026 и 2035 г. за „десетилетието на семейството и населението" по време на Международния семеен форум в Истанбул, след като обяви 2025 г. за „Година на семейството".

Официалните данни показват, че раждаемостта в Турция е спаднала от 2,38 деца на жена през 2001 г. до 1,48 през 2024 г. - по-ниска, отколкото във Франция, Великобритания или Съединените щати, което 71-годишният Ердоган, баща на четири деца, определи като „катастрофа".

През последните години Турция се бори с задълбочаваща се икономическа нестабилност, водена от двуцифрена инфлация от 2019 г. насам, рязко покачване на разходите за живот и отслабваща валута. Инфлацията беше около 33 процента през октомври, докато турската лира е загубила над 75 процента от стойността си спрямо щатския долар от 2021 г. насам.