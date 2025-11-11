ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва втора част на акция "Зима"

Тръмп: Ще се изправим пред икономическа катастрофа, ако Върховният съд отмени митата

Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

 САЩ ще бъдат изправени пред "икономическа катастрофа", ако Върховният съд отмени въведените от него мита. Това предупреди американският президент Доналд Тръмп.

Припомни, че планира да раздаде на американците с ниски и средни доходи по 2000 долара дивиденти от постъпленията от митата, а с останалите приходи ще намали дълга на САЩ.

Американският президент също така похвали като "добра сделка" споразумението постигнато в Сената за слагане на край на бюджетната парализа, както и успехите в борбата с инфлацията на своето правителство, пише Ройтерс, цитирани от БТА.

Тръмп каза още, че САЩ и Индия са близо до сключване на търговско споразумение, което да разшири икономическите връзки между двете страни.

"Работим по споразумение с Индия, което е много различно от всичко досега", посочи Тръмп и добави, че в даден момент САЩ ще намалят митата върху индийски стоки.

Доналд Тръмп

