Тръмп: Ще се изправим пред икономическа катастрофа, ако Върховният съд отмени митата

САЩ ще бъдат изправени пред "икономическа катастрофа", ако Върховният съд отмени въведените от него мита. Това предупреди американският президент Доналд Тръмп.

Припомни, че планира да раздаде на американците с ниски и средни доходи по 2000 долара дивиденти от постъпленията от митата, а с останалите приходи ще намали дълга на САЩ.

Американският президент също така похвали като "добра сделка" споразумението постигнато в Сената за слагане на край на бюджетната парализа, както и успехите в борбата с инфлацията на своето правителство, пише Ройтерс, цитирани от БТА.

Тръмп каза още, че САЩ и Индия са близо до сключване на търговско споразумение, което да разшири икономическите връзки между двете страни.

"Работим по споразумение с Индия, което е много различно от всичко досега", посочи Тръмп и добави, че в даден момент САЩ ще намалят митата върху индийски стоки.