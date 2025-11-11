ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев назначи Мария Ангелиева за посланик в Унгари...

Сирийският президент заяви, че връзките му с "Ал Каида" са в миналото

Ахмед аш Шараа

Сирийският президент Ахмед аш Шараа обяви, че връзките му с "Ал Каида" са в миналото и не е обсъждал тази тема по време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Той е бивш командир от "Ал Каида" и доскоро бе обект на американски санкции като чуждестранен терорист.

В интервю, излъчено в шоуто на "Фокс нюз" - "Специален репортаж с Брет Бейър", Аш Шараа каза, че е в контакт с майката на Остин Тайс - американски журналист, изчезнал в Сирия, и че ще направи всичко по силите си да получи някаква информация за сина ѝ,  пише БТА.

Ахмед аш Шараа

