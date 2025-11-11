Токът в Киев спря по време на интервю на Зеленски (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По време на запис на интервю с президента на Украйна Володимир Зеленски за британското издание The Guardian, проведено в Мариинския дворец в Киев, е имало две прекъсвания на електрозахранването.

Видеозапис от разговора, публикуван в YouTube и социалните мрежи, показва ясно тези моменти.

Първото спиране на тока е настъпило още в началото на интервюто. Според текста на статията, светлината е била възстановена след пускането на генератор, след което разговорът е продължил.

Интервю без преводач

Малко по-късно електрозахранването отново е прекъснало и този път интервюто е продължило без преводач, докато не е било включено резервното захранване.

"Прекъсванията на тока не са терористи. Това е част от нашето ежедневие. Нормално е. В Киев, както и в други места, се случва да няма ток", обяснява спокойно украинският президент Володимир Зеленски на видимо изненадания журналист Люк Хардинг.

Той коментира и 16-месечния опит на Русия да превземе град Покровск в Донецка област: "Там няма успех".

Руски войски са навлезли в разрушения град, който преди инвазията е имал около 60 000 жители, като сраженията продължават.

Зеленски отбелязва, че руските сили са понесли "много жертви", като посочва, че само през октомври са били убити или ранени около 25 000 руски военнослужещи. По думите му Русия е хвърлила 170 000 войници в операцията по превземането на Покровск.

Отношенията на Украйна със САЩ

По време на разговора украинският президент внимателно засяга и политическите теми. Той подчертава общите ценности, които Украйна споделя със Съединените щати, противопоставяйки ги на "империалистическа" Русия.

"Доналд Тръмп беше избран от своя народ. Трябва да уважаваме избора на американските граждани, както и аз съм избран от моя народ. Съединените щати са наш стратегически партньор - от много години, а може би и за десетилетия, дори векове напред", категоричен бе Зеленски.

Украинският лидер определя отношенията си с Тръмп като "нормални", "делови" и "конструктивни".

Дроновете в Европа

Зеленски свързва увеличаването на враждебните операции на Русия в Европа, включително саботажи и прониквания с дронове и изтребители във въздушното пространство, с неспособността на Москва да постигне значителен напредък на фронтовата линия.

"Путин е в безизходица по отношение на реални успехи. Затова тези неуспехи могат да го накарат да търси други територии. За нас е много трудно, но ние сме у дома и се защитаваме", обясни Зеленски.

Масовите ракетни и дронови удари на Русия срещу енергийна инфраструктура и други цивилни обекти бяха напомнени още в самото начало на интервюто, когато само няколко секунди след старта му светлините угаснаха, съобщи bgonair.