Сирия ще се бори срещу ИДИЛ

Сирийският президент Ахмед ал Шараа пристига в Белия дом. СНИМКА: РОЙТЕРС

Сирия ще се присъедини към международната коалиция за борба с групировката ИДИЛ. За тази промяна в американската външна политика в Близкия изток стана ясно, след като президентът Доналд Тръмп се срещна със сирийския си колега Ахмед ал Шараа в Белия дом.

Сирийският лидер обаче не мина през главния вход и не беше спазен обичайният протокол. Срещата премина при закрити врата, а журналисти не бяха поканени в Овалния кабинет в началото ѝ, както обикновено.

Искаме Сирия да се превърне в много успешна страна и мисля, че този лидер може да го постигне. Наистина го вярвам. Хората казват, че е имал трудно минало. Всички сме имали трудно минало, но неговото е било особено тежко. И мисля, че честно казано, ако не си имал трудно минало, няма да имаш шанс. Той се разбира много добре с Турция, с президента Ердоган, който е велик лидер. Ердоган е велик лидер и много подкрепя това, което се случва в Сирия", заяви американският президент Доналд Тръмп.

