Испания задържа бизнесмен за измама с криптовалути за над 260 милиона евро

Гражданската гвардия в Испания арестува бизнесмен, заподозрян за международна схема с криптовалути. Алваро Ромило е подведен под отговорност за измама на стойност на стойност над 260 милиона евро.

Според разследващите бизнесменът е ръководил престъпна организация, която е измамила над 3000 души чрез платформа, предлагаща инвестиции в злато, лодки, автомобили и други луксозни стоки в замяна на нереалистични печалби.

По данни на Гражданската гвардия 29 милиона евро са преминали през сметка в Сингапур, за която се твърди, че е свързана с Ромило, като част от тях са били преведени на компания в Тайланд. Той е собственик на платформата, наречена Madeira Invest Club, чийто внезапен срив засегна хиляди вложители.

Разследването е започнало в началото на 2023 г. с разкриването на частен инвестиционен клуб, който е предлагал висока възвръщаемост на инвестиции, обещавайки обратно изкупуване в рамките на определен срок с предварително определени печалби.

Следствието на Гражданската гвардия обаче показало, че Madeira Invest Club не е имал реална икономическа дейност и е бил просто пирамидална схема, в която първоначалните печалби на инвеститорите са били изплащани с вноски от последващи жертви, съобщи БНР.

Алваро Ромило е задържан за постоянно в ареста.