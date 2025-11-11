ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел въвежда смъртно наказание за терористи

2084
Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израелският парламент прие на първо четене законопроект за въвеждане на смъртно наказание за терористи. Той е специално създаден, за да се прилага към палестинци, признати за виновни в убийствени атаки или атентати срещу Израел.

Законопроектът мина с 39 гласа "за" срещу 16 "против". Министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир заплаши, че ще спре да гласува с управляващото мнозинство, подкрепящо премиера Бенямин Нетаняху, ако този законопроект, представен от депутатка от неговата партия, не бъде подложен на гласуване в Кнесета, пише БТА.

Необходими са още гласувания на второ и трето четене, за да може предложеният текст да стане закон.

