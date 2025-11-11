Най-опасните престъпници в Еквадор бяха преместени в нов затвор

Триста затворници, сред "най-опасните" в Еквадор, бяха преместени днес в нов затвор с висока степен на сигурност. Това обяви президентът Даниел Нобоа.
"Престъпниците искаха да предизвикат Еквадор [...] Днес Еквадор отговори с действия", написа той в социалната мрежа "Екс". Той публикувайки снимка, на която се виждат около затворници в оранжеви униформи, с вързани ръце и с наведени глави, заобиколени от военни със скрити лица.
Затворът, наречен "Карсел дел Енкуентро" се намира в Хунтас дел Пасифико, в провинция Санта Елена, пише БТА.
С капацитет от 800 души, той е един от двата затвора, които Даниел Нобоа се е ангажирал да построи по модела на мегазатвора на своя салвадорски колега Наиб Букеле, в рамките на неговата безкомпромисна борба срещу наркотрафика.
Във послание в социалните мрежи еквадорският президент публикува снимка, на която се виждат кичури коса на земята, с изписани името на затвора и днешна датата.
"Купонът свърши", заяви пред медиите министърът на вътрешните работи Джон Реимберг по повод преместването на затворниците.