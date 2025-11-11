Урсула фон дер Лайен ще прави нова разузнавателна служба на ЕС

Европейската комисия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, подготвя създаването на нов отдел за разузнаване, чиято цел е да обедини и координира по-ефективно информацията от националните служби на държавите членки на Европейския съюз, съобщава Financial Times.

Идеята за изграждането на самостоятелен разузнавателен орган произтича от проучване, възложено от Фон дер Лайен на бившия президент на Финландия Саули Нийнистьо. Неговият доклад съдържа препоръки за подобряване на гражданската и военна готовност на Европа.

Новата структура е част от по-широките усилия на ЕС за засилване на отбранителния капацитет и сигурността на блока в контекста на нарастващите геополитически рискове. Целта е да се осигури по-добър анализ и обмен на разузнавателна информация между страните членки, които често проявяват резерви при споделянето на класифицирани данни.

Очаква се отделът да събира и собствена информация, свързана с външни заплахи срещу ЕС, включително хибридни атаки, дезинформация, киберзаплахи и опити за дестабилизация чрез миграционен натиск. Той ще подпомага и защитата на европейските институции от шпионаж и други рискове.

Проектът вероятно ще предизвика дебати, тъй като някои държави членки се опасяват от прекомерна концентрация на власт в Брюксел по въпроси, които традиционно попадат в националната компетентност. Особено предпазливи се очаква да бъдат Франция и Германия.

Според информацията, новият разузнавателен отдел ще функционира като дирекция или специална служба към Генералния секретариат на Комисията. Той ще допълва, но няма да дублира работата на вече съществуващия Ситуационен център на ЕС (EU INTCEN) към Европейската служба за външна дейност, като се фокусира основно върху вътрешната сигурност и защитата на институциите.

Структурата ще бъде съставена от малък екип от висококвалифицирани експерти по сигурността и анализатори, които ще служат като връзка между националните разузнавателни агенции и политическото ръководство на Европейската комисия. Отделът няма да разполага с оперативни правомощия, като извършване на арести или собствени агенти.