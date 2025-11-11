Косово е похарчило 18 милиона евро за избори и няма пари за нови

Косовската Централна избирателна комисия (ЦИК) заяви, че няма бюджет за организирането на евентуални предсрочни парламентарни избори. Това съобщи вестник "Коха диторе", цитирани от БТА.

Двата вота, които се проведоха съответно на 9 февруари, 12 октомври (първи кръг на местни избори) и 9 ноември (втори кръг на местни избори), са стрували на косовския бюджет близо 18 милиона евро, отбелязва изданието.

От ЦИК заявиха, че ако се стигне до предсрочни избори тази година, ще изпратят бюджетен план, който правителството да одобри. "Коха диторе" поиска информация от правителството дали има средства в бюджета за провеждането на евентуални предсрочни избори и възможност за пренасочване на средства за тази цел, но не получи отговор до публикуването на материала.

След парламентарните избори в Косово на 9 февруари 2025 г. страната изпадна в политическа криза. Нито една от партиите не получи мнозинство от 61 гласа в 120-местния парламент, поради което никой от представените кандидати за председател на косовския парламент не събра достатъчна подкрепа и работата на институцията блокира. Почти седем месеца след изборите и след 57 неуспешни опита за конституирането на парламента на 26 август за негов председател беше избран Димал Баша от управляващото Движение "Самоопределение", както и четирима от петимата заместник-председатели (трима от най-големите парламентарно представени партии и един от бошняшката общност в Косово).

След поредно блокиране на работата на парламента петият заместник-председател, който по конституция трябва да е от сръбската общност, беше избран на 10 октомври, осем месеца след парламентарните избори, с което парламентът официално беше конституиран. Това проправи път на усилията на първата сила на изборите – управляващото ляво Движение „Самоопределение" (LVV) и на премиера Албин Курти като първи мандатоносител – за съставяне на правителство.

След консултации с партиите косовският президент Вьоса Османи връчи на 4 ноември мандат за съставяне на правителство на заместник-председателя на Движение „Самоопределение" Глаук Конюфца.

Той е вторият кандидат за премиер на "Самоопределение", след като на 26 октомври първият мандатоносител – настоящият премиер на Косово и председател на партията Албин Курти – не успя да събере нужната подкрепа за съставяне на правителство.

Конюфца разполага с 15 дни, считано от деня на връчването на мандата, за представяне на програма и съставяне на правителство. Ако и вторият кабинет не бъде гласуван с мнозинство, страната ще отиде на предсрочни избори.

Ако Конюфца не успее да състави правителство до 19 ноември, предсрочните избори трябва да се проведат най-късно през втората половина на декември, според "Коха диторе".