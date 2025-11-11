Гърция е с най-ниската инфлация при храните в ЕС

Гърция с най-ниска инфлация при храните в ЕС. През септември тя е отчетена на 1,4% , сочат данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), цитирани от в. „Катимерини".

Средната инфлация при храните в страните от ЕС е 3,5 процента, а в страните членки на ОИСР – 5 процента. По данни на Евростат Гърция е имала по-ниска инфлация от средната за ЕС през 13 от последните 16 месеца, а в продължение на три последователни месеца през зимата – декември м.г. и януари и февруари т.г. - инфлацията при храните в Гърция е била отрицателна, пише БТА.

Разбира се, феноменът на високите цени остава международен, пише "Катимерини". Екологичните и други европейски ограничения, като правилата за производството на говеждо месо, влияят на разходите на целия пазар. Освен това, високите цени не засягат само храните, където Гърция се справя значително по-добре от средното за Европа, но и други сектори, които влияят на ежедневието на гражданите, като „енергетика", „жилища" и „транспорт".