МВнР: Надяваме се Европейският парламент да се придържа към принципа за „един Китай"

Снимка: Китайска медийна група

През миналата седмица тайванските политици Сяо Мейцин и Лин Дзялун участваха в годишната среща на „Междупарламентарен алианс за политика спрямо Китай", която се състоя в сградата на Европейския парламент в Брюксел, а Сяо Мейцин направи обръщение към участниците.

В коментар на това, говорителят на Външно министерство Лин Дзиен заяви, че Китай е подал официален протест до Европейския парламент по повод изявата на привърженици на „независимост на Тайван" в институцията. Според Лин, Европейският парламент е потвърдил, че позицията му относно принципа за „един Китай" остава непроменена. Освен това, той добави, че нито въпросното събитие, нито участниците в него са били канени от Европейския парламент, а ръководството на парламента не е имало никакви контакти с тях. Специално за индивидуалните действия на някои депутати, говорителят отбеляза, че те не отразяват официалната позиция на Европейския парламент, пише КМГ. 

„Междупарламентарният алианс за политика спрямо Китай" е организация, която получава финансиране от множество антикитайски структури и често повдига въпроси, свързани с Китай, играейки ролята на инструмент в ръцете на властите на Демократична прогресивна партия на Тайван, която го използва за външна подкрепа за укрепване на позициите си.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

