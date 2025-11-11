ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сръбската петролна компания НИС поиска удължаване ...

КМГ: Мисията за завръщане на тайконавтите на „Шънжоу-20“ протича гладко

КМГ

1324
Снимка: Китайска медийна група

Работата по мисията за завръщане на екипажа на китайския космически кораб „Шънджоу-20" протича според планирания ред, съобщи Китайската агенция за пилотирани космически полети.

След отлагането на мисията за връщане незабавно бяха активирани спешни планове и мерки, ръководени от принципа „животът и безопасността на човека на първо място". Проведени бяха всеобхватни симулационни анализи, тестове и оценки на безопасността на пилотирания космически кораб „Шънджоу-20", с цел да се изготви надежден план за безопасното завръщане на екипажа.

Всички системи провеждат стриктни съвместни тестове според изискванията, докато се извършват прегледи на състоянието на ключовите продукти и потвърждения на качеството. Паралелно с това, мястото за кацане провежда комплексни упражнения за завръщането на екипажа, пише КМГ. 

Комбинацията на космическата станция функционира нормално и има капацитет да поддържа пребиваването на два екипажа в орбита. Екипажът работи и живее нормално на борда и съвместно провежда научни експерименти в орбита с екипажа на следващата мисия „Шънджоу-21", съобщи още агенцията.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

