КМГ: COP30 беше открита в Бразилия

На 10 ноември в Белем, Бразилия, официално бе открита 30-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (COP30).

В продължение на 12 дни над хиляда правителствени представители, експерти, учени и представители на различни сектори ще обсъждат националните планове за климатични действия. Основен акцент ще бъде намирането на пътища за осигуряване на 1,3 трилиона щатски долара годишно климатично финансиране, както и разработването на нови мерки, които да подпомогнат държавите в адаптацията към климатичните промени и да ускорят „справедливия преход" към чиста икономика. Целта е да се постигне по-устойчив и приобщаващ модел на развитие в глобален мащаб.

По време на конференцията китайската делегация, освен че активно ще участва във всички официални сесии, ще организира редица събития в зоната „Китайски кът", където ще представи от различни гледни точки политиките и постиженията на Китай в борбата с климатичните промени, пише КМГ.

Правителството на САЩ наскоро потвърди, че няма да изпрати нито един високопоставен представител на срещата. Това е първият случай от 30 години, когато Съединените щати отсъстват от климатичните преговори на ООН.