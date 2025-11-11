ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Иванов: Издадено е разрешение за строеж за об...

КМГ представи своите 10 технологични иновации за 15-тите Национални спортни игри на Китай

КМГ

1364
Снимка: Китайска медийна група

На 10 ноември в Гуанджоу се проведе семинар за телевизионно излъчване в ултрависоко качество (4К Ultra High Definition) и интегрирано разпространение на спортните събития от 15-тите Национални спортни игри на Китай.

По време на семинара бяха обявени десетте водещи технологични иновации на Китайската медийна група, свързани с тазгодишното състезание. КМГ ще използва иновативни технологии като 4К ултрависока резолюция, изкуствен интелект и др., за да предложи на публиката по-богато съдържание, по-интерактивна среда и по-персонализирано изживяване при гледане на спортния празник.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

