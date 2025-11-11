КМГ: Български депутат: Страхът, че ИИ ще превземе изцяло света, е неоснователен

„Страхът при определени условия е полезна емоция, но реален риск Изкуственият интелект да „превземе света", образно казано, е много далеч от сегашните възможности на технологиите", категоричен е д-р Александър Симидчиев - депутат и зам.председател на Парламентарната комисия по здравеопазването към НС на Република България. Специално за КМГ с него разговаряме за ползите и предизвикателствата на изкуствения интелект, за използването му в България, и разбира се – развитието и прилагането му в Китай, където ИИ се използва активно във всички области на живота. Д-р Симидчиев е известен български пулмолог, с богат опит и дългогодишна практика. В контекста на разговора ни, свързан с използването на изкуствения интелект, преди всичко в здравеопазването, не можем да пропуснем факта, че д-р Симидчиев е един от първите българи с достъп до Интернет, още от времето, когато това ставаше с модеми и телефони, а вместо сайтове имаше само чат групи..А интересът му към ИИ не е отскоро и самият той дава редица предложения и препоръки в законопроекта, който в момента предстои да се обсъжда в НС и чийто приемане той се надява да е до края на годината.

В. Д-р Симидчиев, нека започнем разговора с Вашето мнение като лекар за значението на изкуствения интелект ?

О. Изкуственият интелект е един от основните инструменти, които ускоряват развитието на обществото ни във всички области, и тъй като здравеопазването е една от най-технологично интензивните области, с множество различни компоненти, ИИ като потенциал е истинска голяма възможност за здравеопазването. Няколко са областите, при които е много смислено използването на ИИ – например едното е начинът, по който се общува с пациентите, тъй като опростяването на „жаргона" в разговора между лекар и пациент може да се постигне чрез използването на ИИ, тъй като той го прави по-разбираем. Една от областите, където е най-добре развит ИИ – това е разпознаването на образи в т.нар. „образна диагностика", както по отношение на ехогафските и рентгенови изследвания, така и на ядрено-магнитния резоннас, на компютърния томограф и др. Много важно е неговото използване при „дигиталната патология".Разпознаването на образите е една от най-важните области в използването на ИИ, когато той бъде „обучен" с достатъчно голяма база от образи, тогава той може да хване много по-фини промени отколкото човешкото око и много по-лесно и бързо може да се стигне до поставянето на правилна диагноза. Но разбира се, ИИ може да предложи, а човекът трябва да бъде онзи, който финално взема решенията при дадените от ИИ предложения. И именно това е едно от основните предизвикателства в момента: кой носи отговорност за решения, които биват вземани с помощта на ИИ. Това трябва да остане в „домейна" т..е. в областта на човешкия разум. ИИ може да предложи много варианти, но отговорността в крайна сметка трябва да остане при човека, който взема решенията и носи отговорността.

В. Каква е ситуацията в България, използва ли се вече достатъчно изкуствения интелект, все още нямаме приет закон?

О. Това, че няма приет закон не пречи ИИ да бъде използван. Дори вече има случаи при които глобални система за ИИ се използват и при нас. Мога да посоча поне две специалности в медицината, които го ползват много интензивно – едната е рентгенологията, където при големи обеми изследвания, ИИ се използва за да може да бъдат разпределени на отделни видове - например на такива, които са без особени изменения и други – които са високорискови. Другата област, при която ИИ се използва по-активно в някои болници е т.нар. „дигитална патология".

В. При различните вирусни заболявания, които са едни от най-разпространените зарази по цял свят – как стои въпроса с използването на ИИ и може ли чрез него да се определят различните вируси например?

О. В света вече има създадени системи за т.нар. „първична оценка" на вирусните заболявания. Например в Китай има и се използва активно именно такава система. Това става когато се попълва един въпросник и на базата на отговорите, може да се получи резултат, който да подпомага системата, когато има голямо натоварване. И именно защото в Китай има голямо натоварване – голямо количество случаи, както и голямо количество лекари – може много бързо да започне обучението на една такава система и да се стигне до много надеждни резултати. Защото обучението на една система ИИ наистина разчита на големите числа - колкото по-голяма е базата данни, толкова по-прецизни са алгоритмите за оценка. Ето защо, когато това се прави при по-многобройно население, алгоритмите са по-прецизни, отколкото когато се прави върху по-малък брой население. В България цялото ни население е толкова, колкото е населението на един средноголям град в Китай! Използването на ИИ в Китай, не само в медицината и здравеопазването, се развива с много високи темпове и води до много положителни резултати.

В. Как оценявате Вие прилагането на ИИ в Китай - – не само в областта на медицината, а изобщо, тъй като там изкуствен интелект се използва в различни, да не кажем във всички области на живота?

О. Изкуственият интелект първоначално започна да се развива доста интензивно в управлението на технологични процеси в заводи, в различни производствени компании, и много бързо се видя, че управлението може да бъде много прецизно автоматизирано посредством използването на ИИ, и то доста безрисково. Около 60% от всички специалисти, които се занимават с разработването и използването на ИИ, са на територията на Китай. Повече от половината – към 60% от учените, които активно публикуват в различни научни издания, както и самите научни публикации в областта на ИИ, също идват от Китай. Така че, китайската страна доста интензивно и фокусирано развива ИИ, което е залог за всичко това, за което говорим. Първо, възможностите на Китай са големи, поради големите числа на население, и второ – когато фокусирано се инвестира в наука, това винаги е било най-правилния начин за развитието във всеки сектор на икономиката. Науката е механизъм, по който се доказват фактите и тези факти по-нататък се разгръщат и развиват на базата на доказателства. Това е най-правилния начин по който може да се развива който и да било сектор.

Но също така трябва да подчертая, че изкуственият интелект не е само положително нещо, той има и предизвикателства и някои негативни страни, защото като всички други методи, и при ИИ има, макар и малък брой нежелани случаи, които макар да са изключение не винаги са особено полезен. И затова е необходимо да има надзор от хората, затова човешкият елемент е много важен.

Тук искам да споделя нещо, което чувам няколко пъти вече и всъщност – това е доста дискутирано напоследък. Става въпрос дали ИИ някой ден няма „да ни превземе" и да обезмисли необходимостта от хората. За да стане това трябва да има огромно количество изчислителна мощност и огромно количество енергия, която да захрани изчислителната мощност за ИИ. Все още, в сегашния момент, ИИ се развива до голяма степен интензивно на определени места, но той не може да стане доминираща сила в света, защото нуждите от огромна енергия и също толкова изчислителна мощност по никакъв начин не могат да бъдат осигурени и да позволят това да се случи. Тоест, ние в момента сме ограничени чисто „ресурсно" от възможността ИИ да стане толкова всевластен и да превземе света! Това няма как да стане, защото за да се случи подобно нещо, огромната част от енергията, която се произвежда на земното кълбо трябва да бъде насочена към обслужване на изчислителната мощност, а за тази цел трябва да има достатъчно количество чипове, които да са посветени на това . Не може да се отрече, че има случаи при които ИИ и в момента в големи центрове се развива активно, но това все още е развитие на ИИ, който е подчинен на човечеството. Според мен, няма как поне в следващите 10-15 години да се достигне до ситуация, когато ИИ ще стане по-голям от човешкия естествен интелект и съвсем независим. Той все още не е креативен а основно работи с наличната информация предоставена от хората. Също така, това което се случва с въвеждането на Регламента за ИИ в Европа, а подозирам, че и в останалата част от света, е въвеждането на умна регулация. Редно е да припомним, че наред с технологичното развитие е много важно и етичното развитие, които вървят успоредно. Така че, смятам, че няма да се допуснат значими рискове. Разбира се – ще има страхове, но това е добре, защото страховете винаги водят до механизми, които се стремят да ограничат рисковете, свързани с тях. Така че, страхът е нещо полезно в този случай, но мисля, че истински риск, реален риск ИИ „да превземе света", образно казано, е много далеч от сегашните възможности на технологиите.