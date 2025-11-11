ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сръбската петролна компания НИС поиска удължаване ...

КМГ: Откриха праисторическа гробница в Хайнан

КМГ

1456
Снимка: Китайска медийна група

Праисторическа гробница, датирана на 12 000 - 13 000 години, е открита в провинция Хайнан, Южен Китай. Смята се, че това е най-старата гробница на острова, съобщава „Синхуа".

Археологическите проучвания са проведени съвместно от провинциалния Институт за културно наследство и археология в Хайнан, училището по археология и музеология в Пекинския университет и музея на Саня.

Гробницата е открита в пещерата Луоби в района на Саня и принадлежи на дете, което е погребано с извити крайници. Близо до главата и кръста му са открити и орнаменти от черупки, които предлагат ценна информация за праисторическата култура на Хайнан и културния обмен с Югоизточна Азия.

Пещерата Луоби, открита през 1983 г., е разкрила човешки вкаменелости, каменни инструменти, костни инструменти и животински останки, които предоставят най-ранните доказателства за човешка дейност в Южен Китай.

Възрастта на гробницата е установена с помощта на методи за датиране с въглерод-14 и уран.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

