В Турция хванаха 400 души при мащабна операция срещу киберпрестъпността

1068
В Турция са задържани 400 заподозрени след мащабна операция. СНИМКА: Пиксабей

Турските власти са заловили общо 403 заподозрени в извършване на измами в киберпространство. Мащабната операция е проведена през последната седмица в 25 от окръзите на страната. Това съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в Ен Сосял, цитиран в БТА.

От публикацията на Йелрикая става ясно, че 179 от заловените са оставени в ареста, а на други 97 са наложени различни съдебни мерки, като същевременно турската полиция е иззела активи с обща стойност от близо 72 милиона турски лири (1,48 милиона евро). По думите на Йерликая заловените лица са извършвали финансови измами в интернет, като са влизали в чужди банкови сметки и са извършвали транзакции без знанието на собствениците им, и са развивали незаконна хазартна дейност в онлайн пространството.

„Ние сме до нашата нация и продължаваме борбата си срещу тези престъпни мрежи от името на гражданите ни", написа още Йерликая, призовавайки турските граждани да бъдат по-бдителни и да подават сигнали при наличие на нередности.

