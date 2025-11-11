Жертвите на експлозията до Червената крепост в Делхи вече са дванайсет

Жертвите на експлозията близо до Червената крепост в индийската столица Делхи станаха 12, съобщи индийската полиция, цитирана от агенция ПТИ.

Автомобил, движещ се бавно покрай метростанцията на Червената крепост, се взриви снощи. Последните данни на индийските власти бяха за девет души загинали на място и 20 ранени, припомня БТА.

Полицията в Делхи проведе обиски на няколко места, а столицата е в състояние на повишена тревога, като механизмите за наблюдение по летището, гарите и спирките на автобуси са били засилени. Полицейските органи започнаха разследване по силата на Закона за предотвратяване на незаконни дейности, който е главният нормативен акт за борба срещу тероризма в страната.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви по време на посещение в съседен Бутан, че "ужасяващият инцидент вчера вечерта в Делхи е обезпокоил силно всички. Нашите разузнавателни агенции ще стигнат до дъното на тази конспирация, а заговорниците зад нея няма да бъдат пощадени. Всички отговорни за експлозия ще се изправят пред силата на правосъдието".

Министърът на отбраната на Индия Раджнат Сингх изтъкна, че "главните агенции на страната провеждат бързо и задълбочено разследване и резултатите от него скоро ще бъдат публично оповестени". Той подчерта, че "отговорните за тази трагедия ще бъдат предадени на правосъдието и няма да бъдат пощадени при никакви обстоятелства."