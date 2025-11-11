ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сръбската петролна компания НИС поиска удължаване ...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21690546 www.24chasa.bg

Зеленски благодари на Сърбия за подкрепата

960
Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич за подкрепата, която Белград дава на Киев и за това, че подкрепя териториалната цялост на Украйна.

"Имах среща с председателя на парламента на Сърбия Ана Бърнабич. Благодарен съм на Сърбия за подкрепата за териториалната цялост на Украйна", написа снощи Зеленски в платформата Екс. "Благодарих и на първата дама на Сърбия, че участва в Срещата на върха на първите дами и джентълмени и за вниманието към проблема на украинските деца, отвлечени от Русия. Това е много важна тема за Украйна и оценяваме подкрепата".

Той допълни, че основен фокус на разговора му с Бърнабич е бил процесът на европейска интеграция.

"Това е стратегическа цел и за двете държави. Обсъдихме и междуправителственото сътрудничество и партньорство за регионална сигурност", написа още Зеленски.

Председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич е на посещение в Украйна. Вчера тя се срещна и с председателя на украинския парламент Руслан Стефанчук. Тя съобщи, че е подготвен Меморандум за разбирателство между двете държави за подкрепа от страна на Сърбия за европейския път на Украйна.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)