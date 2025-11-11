Безработицата във Великобритания скочи до най-високото ниво от 2021 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Равнището на безработица във Великобритания се повишава повече от очакваното и достига 4-годишен максимум през третото тримесечие. Това показват данните на британската Национална статистическа служба.

Нивото на безработица нараства до 5 на сто през периода юли-септември за първи път от началото на 2021 г., което е знак за забавяне на икономическата активност, само две седмици преди представянето на дългоочаквания проектобюджет на страната.

Пазарът на труда показва признаци на отслабване, като безработицата нараства непрекъснато от началото на годината, след като в края на второто тримесечие нивото на безработица достигна 4,7 на сто, обяви Лиз Маккеоун, директор на икономическата статистика в статистическата служба на Великобритания.

Ръстът на безработицата засилва натиска върху правителството на страната, което подготвя нови фискални мерки с цел стимулиране на икономиката и овладяване на инфлацията, пише БТА.