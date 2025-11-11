ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тайван евакуира 3000 души в очакване на тайфуна Фунуон

КАДЪР: Екс/@News5PH

Тайван обяви предупреждение за опасност и евакуира над 3000 души в очакване на тайфуна Фунуон. Синоптиците прогнозират, че стихията ще донесе големи валежни количества в източните планински части на острова, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Очаква се Фунуон да достигне утре югозападното крайбрежие на Тайван, в района на големия пристанищен град Каосюн, след като премина през Филипините, като много по-мощна стихия – супертайфун, причинявайки смъртта на шестима души.

Прогнозите са след това Фунуон да премине през южната част на Тайван и да навлезе в Тихия океан през слабо населените източни окръзи Тайтун и Хуалиен.

Президентът на Тайван Уилям Лай заяви в публикация в социалната мрежа "Фейсбук", че хората не бива да се отправят към планините и крайбрежието и други потенциално опасни райони.

През септември 18 души загинаха в окръг Хуалиен при наводнения, причинени от преминал по-рано през острова тайфун.

Правителството издаде заповед за евакуация на жителите на град Гуанфу, епицентърът на големите септемврийски наводнения, и обяви, че 3337 души от общо четири зони са били преместени на по-безопасни места.

В Хуалиен и съседния окръг Илан бяха преустановени занятията в училищата, а денят бе обявен за неработен.

Не се очаква тайфунът да засегне пряко северния град Шинчу, в който се намира централата на тайванския гигант Ти Ес Ем Си (TSMC) – най-големия производител на чипове в света.

