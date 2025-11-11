Филипините потвърдиха смъртта на 13 души вследствие на нов тайфун

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на жертвите на тайфуна "Фунуон" във Филипините достигна 18 души, а 2,3 милиона души са засегнати от наводнения и свлачища вследствие на стихията, предадоха ДПА и БТА, позовавайки се на изявление на Националната служба за управление на кризите, причинени от бедствия.

Четиринайсет от жертвите са в резултат от наводнения, каза Бернардо Рафаелито Алехандро, заместник-администратор в Националната служба за гражданска защита. Двайсет и осем души са ранени, допълни той.

"Фунуон" връхлетя северни и източни провинции на Филипините в неделя като супертайфун, помитайки региона с опустошителни ветрове и проливни дъждове, посочва ДПА. Той отслабна, докато преминаваше над планинските масиви в северната част на остров Лусон.

Тайфунът напусна територията на Филипините, но все още има риск от проливни дъждове над северните части, посочи метеорологичната служба на страната. В момента бурята е съпътствана с ветрове с максимална скорост от 110 километра в час и пориви до 135 км/ч.

"Фунуон" връхлетя Филипините само седмица след като тайфунът "Калмаеги" опустоши централни провинции, причинявайки най-тежките наводнения от години насам. Тогава загинаха над 230 души, а десетки хора все още са в неизвестност.