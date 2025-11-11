ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов вид пчела с „дяволски“ рога беше открита в Зап...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21691346 www.24chasa.bg

Турската полиция е задържала 76 души измами в обменни бюра на пазара "Капалъ чаршъ" в Истанбул

1192
Истанбул СНИМКА: Pixabay

Турската полиция е задържала 76 души и е иззела активи за над 335 милиона турски лири (6,8 милиона евро), в рамките на разследване за измами в обменни бюра, опериращи на покрития пазар "Капалъ чаршъ" в Истанбул, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

По информация на Истанбулската главна прокуратура и турската Агенция за разследване на финансови престъпления (MASAK) задържаните са участвали в схема за пране на пари, при която чрез криптовалути и системи за електронни плащания е била изградена тайна мрежа за прехвърляне на средства, придобити от незаконни залози, финансови измами и кражби.

От доклада на MASAK става ясно още, че две от дружествата, които имат обменни бюра на територията на "Капалъ чаршъ" - „Хотто Язълъм Тиджарет" (Hotto Yazılım Ticaret AŞ) и „Коинвест Лиз Билишим" (Coinvest Liz Bilişim AŞ) – са били създадени и използвани единствено с цел пране на пари.

Истанбул СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)