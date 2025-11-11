Турската полиция е задържала 76 души измами в обменни бюра на пазара "Капалъ чаршъ" в Истанбул

Турската полиция е задържала 76 души и е иззела активи за над 335 милиона турски лири (6,8 милиона евро), в рамките на разследване за измами в обменни бюра, опериращи на покрития пазар "Капалъ чаршъ" в Истанбул, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

По информация на Истанбулската главна прокуратура и турската Агенция за разследване на финансови престъпления (MASAK) задържаните са участвали в схема за пране на пари, при която чрез криптовалути и системи за електронни плащания е била изградена тайна мрежа за прехвърляне на средства, придобити от незаконни залози, финансови измами и кражби.

От доклада на MASAK става ясно още, че две от дружествата, които имат обменни бюра на територията на "Капалъ чаршъ" - „Хотто Язълъм Тиджарет" (Hotto Yazılım Ticaret AŞ) и „Коинвест Лиз Билишим" (Coinvest Liz Bilişim AŞ) – са били създадени и използвани единствено с цел пране на пари.