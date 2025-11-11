ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов вид пчела с „дяволски“ рога беше открита в Зап...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21691684 www.24chasa.bg

Украйна обяви, че е поразила петролна рафинерия в руската Саратовска област

812
Украински дрон Снимка: Украинската армия

Украинските въоръжени сили заявиха, че тази нощ са поразили петролна рафинерия в руската Саратовска област, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА.

"За да бъде намален военно-икономическият потенциал на руския агресор, през нощта на 11 ноември, части на украинските сили за отбрана поразиха Саратовската петролна рафинерия в руската Саратовска област. Обектът произвежда повече от 20 вида петролни продукти", заявиха украинските сили, като отбелязаха, че рафинерията е била използвана за покриване на нуждите на руската армия.

Украинските сили казаха още, че е бил поразен петролен терминал във Феодосия на Кримския полуостров.

Освен това са били поразени няколко обекта в окупираната Донецка област.

При атаката с дронове срещу Саратов бе ранена една жена. Бяха счупени прозорците на няколко частни имота, заяви губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин, цитиран от ТАСС.

Украински дрон Снимка: Украинската армия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)