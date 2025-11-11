Популярен инфлуенсър е задържан за смъртни заплахи срещу Ердоган

Популярният в Турция с политическите си коментари създател на съдържание Фуркан Бьолюкбашъ е бил задържан днес заради негова публикация в социалната мрежа Екс, в която косвено отправя заплаха за убийство срещу турския президент Реджеп Ердоган, съобщава турската телевизия НТВ, цитирана от БТА.

По данни на прокуратурата срещу Бьолюкбашъ е започнато служебно разследване за „отправяне на заплаха срещу президента", след като създателят на съдържание споделил публикация в Екс на друг потребител на платформата, който коментирал церемонията по отбелязването на годишнината от смъртта на създателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, отбелязвайки, че „затвърждава убеждението си, че с божията милост Ердоган и неговата партия ще бъдат победени" и на свой ред написал следното: „Краят на Мендерес беше причинен от неговата симпатия към кемализма. Надявам се сегашното мюсюлманско правителство да се стегне, преди да го застигне същата съдба".

Аднан Мендерес, министър-председател на Турция от 1950 до 1960 г. и емблематична фигура за турските консерватори, е съден и обесен една година след военния преврат през 1960 г. Според някои анализатори и историци обесването на Мендерес се смята за опит за връщане на Турция към светската политика, припомня сайтът „Тюркийе тудей".

След като публикацията на Бьолюкбашъ предизвикала остри реакции в социалната мрежа той я изтрил и споделил снимка на Ердоган по време на молитва, като към нея добавил следния текст: „Въпреки че понякога критикуваме от собствения си прозорец, когато има вероятност за опасност за нашия президент, ние го подкрепяме с кръвта и живота си и ако е необходимо, жертваме себе си, за да го защитим. Ние сме негови лоялни и смели мюсюлмански братя".

Днешното задържане на Бьолюкбашъ обаче не е първият случай, в който коментарите му предизвикват реакцията на властите, отбелязва НТВ. През 2017 г. негови коментари относно Ататюрк водят до завеждане на дело от страна на депутат от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП). В хода на съдебния процес Бьолюкбашъ е осъден и прекарва година и шест месеца в затвора.