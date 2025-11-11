Нов вид пчела с „дяволски“ рога беше открита в Западна Австралия

Нов местен вид пчела с малки „дяволски" рога беше открита от учените в щата Западна Австралия, съобщава специализираното издание Journal of Hymenoptera Research, цитирано от БТА.

Пчелата, наречен Megachile lucifer, е открита по време на проучвания на силно застрашения див цвят Marianthus aquilonarius, който расте само в района на планинската верига Бремер на южното крайбрежие на Западна Австралия, според прессъобщение на австралийския Университет Къртин от вторник.

Необичайното рогато лице на женската пчела е вдъхновило името ѝ lucifer, което в превод от латински означава „носител на светлина", но също така е и закачлив намек за дяволския вид на пчелата, посочва Кит Прендергаст, научен сътрудник в Училището по молекулярни и биологични науки Къртин, водещ автор на изследването.

„ДНК анализът потвърди, че мъжкият и женският екземпляр са от един и същи вид и че не съвпада с никоя известна до момента пчела в ДНК базите данни, нито пък с някой екземпляр от музейните колекции", каза Прендергаст. „Това е първият нов член на тази група пчели, открит и описан през последните 20 години, което наистина показва колко много живот все още имаме да открием, включително в зони, които са изложени на риска от добива на изкопаеми и миньорската дейност, какъвто е този регион", каза още той.

„Тъй като новият вид е открит в същата малка област като застрашеното диво цвете Marianthus aquilonarius, и двата вида биха могли да бъдат заплашени от нарушаване на местообитанията или от други опасни процеси, като например изменението на климата", поясни Прендергаст.