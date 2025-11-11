7 самоделни бомби са намерени на мястото на експлозията в джамия в Индонезия

Индонезийската полиция откри самоделни взривни устройства на мястото на експлозията в джамия в Джакарта миналата седмица, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоваха на полицията. Четири от тях са били задействани. Заподозреният за атентата е действал сам и не е бил част от "терористична мрежа", добавиха органите на реда.

Деветдесет и шест души бяха ранени при експлозиите по време на петъчните молитви. Трима от тях са в тежко състояние, заяви началникът на полицията в Джакарта Асеп Еди Сухери пред журналисти. Бомбите са били задействани дистанционно.

Еди не каза името на заподозрения, но го нарече "дете, изправено пред закона". Миналата седмица полицията обяви, че заподозреният е 17-годишен ученик. В същото време тече разследване, фокусирано върху миналото на младежа му и мотивите му.

Полицията откри на мястото оръжие играчка с надписи, което беше показано по време на брифинга днес. Началникът на полицията в Джакарта описа обвинения ученик като "затворен" и "необщителен".