Турската прокуратура поиска над 2000 години затвор за кмета на Истанбул Екрем Имамоглу

Протестите започнаха след ареста на Екрем Имамоглу СНИМКА: twitter/@ekrem_imamoglu

Турската прокуратура е изготвила обвинителен акт по дело за създаване и ръководене на организирана престъпна група от страна на бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, като е посочила общо 402 обвиняеми, от които 105 се намират в ареста, и е поискала присъда от 828 до 2 352 години за Имамоглу, съобщава в. „Хюриет", цитиран от БТА.

Имамоглу беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

В средата на октомври Турската прокуратура приключи друго разследване за корупция, като внесе обвинителен акт от общо 576 страници срещу 200 души, включително седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (ПСР).

