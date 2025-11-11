Крадци задигнаха древноримски статуи от сирийския национален музей

Крадци нахлуха в Националния музей в сирийската столица Дамаск и откраднаха няколко статуи, датиращи от римската епоха, съобщиха властите във вторник, цитирани от агенция АП и БТА.

Музеят в центъра на Дамаск, най-големият в страната, съхранява безценни антики, свидетелство за дългата история на Сирия. След началото на гражданската война в страната сигурността в сградата беше подсилена с метални порти и камери за наблюдение.

Служител от Главното управление на паметниците на културата и музеите в Сирия заяви пред АП, че са били откраднати шест мраморни статуи, добавяйки, че разследването продължава. Друг служител заяви в допълнение пред информационната агенция, че кражбата е станала в неделя вечерта и е била открита рано в понеделник, когато една от вратите на класическия отдел е била намерена счупена и няколко статуи, датиращи от римската епоха, са липсвали. Служителят, пожелал анонимност, е отказал да назове точния брой на липсващите статуи.

Частта на музея, от където са изчезнали статуите, е „красива и богата на история зона с артефакти, датиращи от елинистическия, римския и византийския период", посочи Маамун Абдулкарим, бившият ръководител на правителствения отдел за антики и музеи, пред АП.

Страхувайки се от възможни опити за грабежи, музеят в Дамаск затвори врати след светкавичната офанзива, която сложи край на пет десетилетия управление на семейството на Асад. След началото на конфликта в Сирия през март 2011 г., властите преместиха стотици безценни артефакти в Дамаск от различни части на страната, включително елементи от античния град Палмира, припомня още АП.