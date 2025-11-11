Полицията в Берлин разследва предполагаеми политически мотивирани атаки срещу болници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската полиция разследва пожар и експлозия, избухнали тази нощ в две големи болници в Берлин. Властите предполагат, че случаите са политически мотивирани, предадоха ДПА и БТА, като се позоват на властите.

Говорителка на полицията каза днес, че през нощта в университетската болница "Шарите" в центъра на Берлин са забелязани пламъци. В друго лечебно заведение в района "Нойкьолн" е имало експлозия. Полицията подозира, че е използвана незаконна пиротехника от типа на пиратките.

И при двата случая няма ранени.

Разследването се ръводи от отдел "Сигурност" към Областната криминална служба (LKA), който се занимава с деяния на политически екстремисти. В следствените действия участват и експерти по взривни вещества.

Служител на болницата в "Нойкьолн" потвърди, че са нанесени щети по входа на отделението по радиология, както и по страничен вход на сградата.

Регистратурата и чакалнята за момента не могат да се използват и пациентите трябва да влизат през странична врата, каза говорител. Няма проблеми при извършването на операциите, добави той.