ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Иванов: Издадено е разрешение за строеж за об...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21692569 www.24chasa.bg

Русия: Локалното прекратяване на огъня около Запорожката АЕЦ приключва

3456
Запорожката АЕЦ в Украйна Снимка Уикипедия

Локалното прекратяване на огъня в близост до Запорожката АЕЦ приключи, след като бяха възстановени и двата електропровода, заяви говорителката на назначената от Русия управа на централата Евгения Яшина, съобщи  Ройтерс, цитирана от  БТА.

В момента украинските въоръжени сили обстрелват бреговата линия на намиращия се в непосредствена близост град Енергодар, но самото населено място не е под обстрел, добави тя.

През последното денонощие над града са засечени украински дронове, според същия източник.

Междувременно според местните проруски власти безпилотен апарат на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е паднал на територията на автогарата в Каменка Днепровска, фронтови град, съседен на Енергодар. Дронът не е избухнал, според назначената от Москва администрация.

По-рано проруските власти съобщиха, че дрон на ВСУ е атакувал най-голямата болница в същия град, като е повредил фасадата на сградата, стъклата и пералното помещение.

Запорожката АЕЦ в Украйна Снимка Уикипедия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)