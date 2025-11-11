ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски съд: OpenAI е нарушилa авторските права ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21693001 www.24chasa.bg

Подсъдимият за атаката срещу коледния базар в Магдебург започва гладна стачка

1668
Талеб Ал Абдулмохсен КАДЪР: Екс/@KnightsTempOrg

Мъжът, обвинен в убийството на шестима души, след като се вряза миналата година с автомобил в коледния базар в град Магдебург, провинция Саксония-Анхалт, обяви, че започнал гладна стачка, във втория ден от съдебния процес срещу него, който се провежда при строги мерки за сигурност, предаде ДПА. 

"Започнах гладна стачка вчера. Възнамерявам да я продължа три седмици. Не очаквам тя да навреди на физическото ми състояние" заяви подсъдимият 51-годишен Талеб ал Абдулмохсен в съда. 

Председателят на съда Дирк Щернберг даде ясно да се разбере, че процесът може да продължи и в отсъствието на Ал Абдулмохсен, ако това се наложи. "Нямате право да забавяте или да проваляте процеса, като започвате гладна стачка или отказвате да приемате и течности", подчерта Щернберг пред подсъдимия. 

Прокуратурата е повдигнала срещу Талеб Ал Абдулмохсен шест обвинения в убийство и 338 за опит за убийство във връзка с атаката на 20 декември миналата година, при която загинаха пет жени и едно дете, а 338 души бяха ранени. 

Вчера Ал Абдулмохсен призна, че е бил зад волана на автомобила по време на инцидента. Той не предостави никакви допълнителни подробности и не показа никакво разкаяние. 

Ал Абдулмохсен, гражданин на Саудитска Арабия, пристигнал в Германия през 2006 г. и работил като лекар с психично болни в психиатрична клиника. 

Прокурор Матиас Бьотхер каза, че на 20 декември 2024 г. Ал Абдулмохсен първо е блъснал пешеходци на пешеходна пътека, а след това се е врязал с взетата под наем кола сред хората на базара. Предполага се, че там той е изминал около 350 метра и е ускорил до 48 км/час.

Действайки от "предполагаема лична неудовлетвореност", обвиняемият е минал през тълпата с цел да блъсне "колкото може повече хора", каза Бьотхер. 

Ал Абдулмохсен е арестуван веднага след престъплението и оттогава е в ареста, пише БТА. 

Съдът в Магдебург е определил близо 50 дни, в които делото да се разглежда – до 12 март 2026 г. 

 

Талеб Ал Абдулмохсен КАДЪР: Екс/@KnightsTempOrg

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)