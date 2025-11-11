Подсъдимият за атаката срещу коледния базар в Магдебург започва гладна стачка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъжът, обвинен в убийството на шестима души, след като се вряза миналата година с автомобил в коледния базар в град Магдебург, провинция Саксония-Анхалт, обяви, че започнал гладна стачка, във втория ден от съдебния процес срещу него, който се провежда при строги мерки за сигурност, предаде ДПА.

"Започнах гладна стачка вчера. Възнамерявам да я продължа три седмици. Не очаквам тя да навреди на физическото ми състояние" заяви подсъдимият 51-годишен Талеб ал Абдулмохсен в съда.

Председателят на съда Дирк Щернберг даде ясно да се разбере, че процесът може да продължи и в отсъствието на Ал Абдулмохсен, ако това се наложи. "Нямате право да забавяте или да проваляте процеса, като започвате гладна стачка или отказвате да приемате и течности", подчерта Щернберг пред подсъдимия.

Прокуратурата е повдигнала срещу Талеб Ал Абдулмохсен шест обвинения в убийство и 338 за опит за убийство във връзка с атаката на 20 декември миналата година, при която загинаха пет жени и едно дете, а 338 души бяха ранени.

Вчера Ал Абдулмохсен призна, че е бил зад волана на автомобила по време на инцидента. Той не предостави никакви допълнителни подробности и не показа никакво разкаяние.

Ал Абдулмохсен, гражданин на Саудитска Арабия, пристигнал в Германия през 2006 г. и работил като лекар с психично болни в психиатрична клиника.

Прокурор Матиас Бьотхер каза, че на 20 декември 2024 г. Ал Абдулмохсен първо е блъснал пешеходци на пешеходна пътека, а след това се е врязал с взетата под наем кола сред хората на базара. Предполага се, че там той е изминал около 350 метра и е ускорил до 48 км/час.

Действайки от "предполагаема лична неудовлетвореност", обвиняемият е минал през тълпата с цел да блъсне "колкото може повече хора", каза Бьотхер.

Ал Абдулмохсен е арестуван веднага след престъплението и оттогава е в ареста, пише БТА.

Съдът в Магдебург е определил близо 50 дни, в които делото да се разглежда – до 12 март 2026 г.