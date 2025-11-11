ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски съд: OpenAI е нарушилa авторските права ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21693151 www.24chasa.bg

Украинската арми: Ударихме руска петролна рафинерия в Орск

1588
Украйна СНИМКА: Pixabay

Украинската армия заяви днес, че е ударила руска петролна рафинерия в град Орск в Оренбургска област, предадоха Ройтерс и Укринформ.

„В помещенията са забелязани експлозии и пожар. Според предварителната информация е ударено едно от съоръженията за първична преработка на петрол“, се казва в изявлението.

Атаката срещу „Орскнефторгсинтез“ е извършена с няколко дрона, уточни „Телеграм“ каналът „Астра“, цитиран от Укринформ и БТА. 

Заради заплахата от дронове властите са наредили затваряне на летищата в Орск и Оренбург. Сигнал за въздушна тревога е прозвучал и в Новотроицк.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че е свалило един дрон, но местните власти не коментираха последиците от удара.  

Орската петролна рафинерия беше атакувана и на 3 октомври, като това бе първото известно нападение срещу това съоръжение, отбелязва Укринформ.

Украйна СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)